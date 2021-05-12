«Россия не позволит себе проиграть»: китайцы оценили речь Путина на параде Победы

Фото: Администрация президента РФ

Китайский портал Guancha опубликовал материал после проведения в Москве парада Победы и выступления на нем президента России Владимира Путина.

Как уточняется в статье, президент РФ заявил, что в День Победы всегда будет для страны священным праздником, но на сегодняшний день многое из идеологии нацизма пытаются продвинуть в мире. Владимир Путин также отметил, что нет прощения тем, кто забыл уроки Второй мировой войны и снова строит агрессивные планы.

Публикацию оценили множество пользователей. В комментариях они уточнили: «Россия и в этот раз не позволит себе проиграть»; «Я восхищаюсь темпераментом и решимостью России отвечать неонацистам»; «Сегодня люди помнят день высадки в Нормандии, но забывают о плоти и крови, которыми выложен путь от Москвы до Берлина».

Кроме того, жители Китая отметили стремление США переписать историю того времени — «США уже стерли вклад Советского Союза во Второй мировой войне из своих учебников»; «В настоящее время Запад отрицает важный вклад и роль Советского Союза в ликвидации фашизма в период Второй мировой войны. Это медиавойна!».

Напомним, в Москве на Красной площади 9 мая состоялся парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии поучаствовали более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.

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