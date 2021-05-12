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Сергей Пенкин опроверг свое скандальное заявление в шоу «Секрет на миллион»
Фото: instagram/penkinofficial

Сергей Пенкин опроверг свое скандальное заявление в шоу «Секрет на миллион»

Виктория Федотова

Звезды

Певец Сергей Пенкин опроверг скандальное заявление, сделанное на шоу «Секрет на миллион». В декабре прошлого года артист заявлял, что у него было два романа одновременно с солистками группы «Мираж» Натальей Гулькиной и Маргаритой Суханкиной.

— Нет. Это мы так хорошо повеселились за городом! Нет, это шутка была, они просто хорошие девчонки, я не знаю, общаются они сейчас или нет, но я миролюбивый, я люблю, чтобы с каждым было комфортно, — заявил Пенкин в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Артист отметил, что иногда чувствует себя одиноким, потому что вокруг может быть много людей, а для него одиночество означает непонимание.

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