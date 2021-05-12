Астрологи перечислили знаки зодиака, с которыми тяжело ужиться

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Помимо воспитания на характере человека сказываются и звезды, под влиянием которых ему довелось родиться. Так, астрологи составили список из пяти знаков зодиака, с которыми трудно ужиться.

Близнецы

Это люди настроения. Именно поэтому с ними бывает непросто. Когда они пребывают в хорошем расположении духа, то с ними всегда весело и радостно. Однако если Близнецы не в духе, то жизнь рядом с ними может превратиться в настоящий ад. Им ничто не будет нравиться. Они могут срываться на близких, грубить и вечно быть недовольными. Они даже могут применить физическую силу.

Рак

Представители данного знака зодиака также зависят от настроения. Если кто-либо испортит им его, то они не останутся в долгу. Раки начнут отравлять настроение всем, кто находится рядом. При этом они умеют признавать собственные ошибки. Спустя время они обязательно извинятся перед близкими за то, что вели себя грубо.

Дева

Эти люди предпочитают одиночество. Им комфортно проводить время за чтением книги или в собственных мыслях. Таким поведением они могут ранить тех, с кем живут. Например, людям может хотеться поделиться с ними чем-то сокровенным, однако Девы ведут себя так, что близкие замыкаются в себе. Вместе с тем представители данного зодиакального знака являются трудоголиками, больше времени проводят на работе, чем дома. Этим они тоже часто ранят домочадцев.

Скорпион

Представители этого знака обладают повышенной эмоциональностью. Когда их что-то злит, они могут бросаться вещами, бить посуду и оскорблять людей, с которыми живут. Потом они успокаиваются и ведут себя так, будто ничего и не было. Однако остальным трудно сосуществовать с ними. Помимо этого, Скорпионы предпочитают брать все в свои руки и командовать, что также отталкивает от них людей, передает Newinform.

Козерог

Как правило, Козероги любят цепляться к мелочам. Они любят руководить всем, что происходит дома, устанавливать собственные правила. Они будут строить отношения с кем-либо только в угоду себе. Кроме того, с представителями данного знака зодиака тяжело ужиться, потому что они неэмоциональны и частенько скрывают то, что у них на сердце.

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