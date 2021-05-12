«Имеют свойство сбываться»: Сати Казанова поговорила о желаниях

Фотография из Instagram (https://www.instagram.com/satikazanova/)

Российская исполнительница Сати Казанова поговорила с поклонниками на тему желаний. Своими мыслями она поделилась в Instagram-аккаунте.

Артистка на эту тему рассуждает с подписчиками уже не впервые. На этот раз она решила поделиться тем, как связано чтение литературы и ее музыкальная карьера.

Однажды, еще в 17-летнем возрасте, она прочитала одну цитату в книге Паоло Коэльо «Алхимик». Потом, когда ее на «Фабрике звезд» спросили, какой у нее девиз по жизни, она как раз озвучила эту цитату из книги.

— Если ты действительно чего-то хочешь, то сама Вселенная поможет тебе в исполнении желания, — поделилась любимой цитатой артистка.

Она всегда верила, что желания имеют свойство сбываться. Однако Сати Казанова уверена, что сначала следует понять, действительно ли человек хочет, чтобы они сбылись.

Подписчики в комментариях поделились со звездой своим опытом мечтаний, подчеркнув, что с желаниями нужно быть предельно осторожным. «Вот как ни странно, не могу ничего такого вспомнить. Мне мои желания доставались не сразу и с препятствиями»; «Как говорят — осторожнее с желаниями, они имеют свойство сбываться»; «Вот честно скажу: глобально ничего не исполнилось».

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