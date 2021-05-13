Умерла вдова Евгения Леонова

Фото: lenkom.ru

Скончалась актриса театра Ленком, вдова народного артиста СССР Евгения Леонова Ванда Леонова. Об этом в четверг, 13 мая, рассказали в театре.

Как отмечается в сообщении театра, заслуженный работник культуры Ванда Леонова отдала Ленкому почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых спектаклей. Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию. Она была одной из старейших сотрудниц театра.

В театре выразили соболезнования сыну Леонова, Андрею Леонову, родным и близким Ванды Владимировны, сообщается на официальном сайте Ленкома.

СПРАВКА «ВМ»

Ванда Владимировна Стойлова (в замужестве Леонова) родилась 15 октября 1935 года в Свердловске. Окончив среднюю школу, поступила в Свердловское музыкально-педагогическое училище. Увлекалась литературой, театром и музыкой.