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Умерла вдова Евгения Леонова
Фото: lenkom.ru

Умерла вдова Евгения Леонова

Татьяна Плотникова

Культура

Скончалась актриса театра Ленком, вдова народного артиста СССР Евгения Леонова Ванда Леонова. Об этом в четверг, 13 мая, рассказали в театре.

Как отмечается в сообщении театра, заслуженный работник культуры Ванда Леонова отдала Ленкому почти полвека, участвовала в выпуске многих знаменитых спектаклей. Коллеги неизменно отмечали ее профессионализм, доброжелательность, энергию. Она была одной из старейших сотрудниц театра.

В театре выразили соболезнования сыну Леонова, Андрею Леонову, родным и близким Ванды Владимировны, сообщается на официальном сайте Ленкома.

СПРАВКА «ВМ»

Ванда Владимировна Стойлова (в замужестве Леонова) родилась 15 октября 1935 года в Свердловске. Окончив среднюю школу, поступила в Свердловское музыкально-педагогическое училище. Увлекалась литературой, театром и музыкой.

театрАндрей Леоновактриса
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