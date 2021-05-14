Психолог объяснил, зачем люди публично пишут в соцсетях о нежелании жить

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О том, почему некоторые пользователи Сети публично заявляют в своих блогах о намерении покончить с жизнью, объяснил психолог Алексей Черневский. По его мнению, на самом деле эти люди хотят не того, о чем пишут.

— Те, кто пишут в соцсетях об этом, на самом деле не хотят покончить с собой. Их целью является желание что-то сообщить окружающим. Человек не всегда понимает, что именно он хочет сказать, но определенно хочет, чтобы его услышали, — пояснил эксперт.

По его словам, публичное признание в намерении совершить самоубийство — это демонстративный тип поведения, который встречается чаще всего.

— Подобные желания бывают двух типов: демонстративное и скрытое. В первом случае человек не хочет умирать, он просто запугивает. Если его слова не слышат, то он что-то делает, например, публикует посты, — добавил Алексей Черневский.

Авторы подобных «писем», по мнению психолога, нуждаются в поддержке, отмечает ФАН.

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