Эксперты рассказали, как распознать синдром хронической усталости

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Международный день предотвращения синдрома хронической усталости отмечается 12 мая. Как бороться с подобным недугом, рассказал врач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский.

— Диагноз «синдром хронической усталости» (СХУ) появился в конце 80-х годов ХХ века. До этого продолжительную физическую и психическую слабость не считали отдельным заболеванием, — пояснил врач.

По его словам, главные ее признаки: сонливость, слабость, бессонница, повышенная утомляемость и депрессия. Как объяснил эксперт, у пациента не получается полноценно отдохнуть или выспаться, даже если у него достаточно времени для этого. Кроме того, при СХУ человеку сложно сосредоточиться. Бывают случаи, когда врачи наблюдают ухудшение памяти или снижение концентрации внимания у таких пациентов. Как правило, хронической усталости подвержены люди в возрасте от 25 до 35 лет.

Причиной развития подобного синдрома у человека могут послужить вирусные заболевания, в том числе и ОРВИ, отмечает «МИР 24».

— Нормой считается, если после перенесенной вирусной инфекции человек испытывает слабость, сонливость, снижение работоспособности и подобное в течение двух-трех недель. Именно поэтому медики в один голос советуют не переносить болезни на ногах, а давать себе отдых и соблюдать постельный режим, если это требуется, — добавил Олег Серебрянский.

Он также подчеркнул, что в случае с СХУ симптомы могут не проходить месяцами. В среднем спустя примерно шесть месяцев человек понимает, что с ним происходит что-то не то и обращается к медицинским специалистам.

В свою очередь врач-психотерапевт Ирина Крашкина дала советы, как избавиться от данного недуга. По ее словам, синдром хронической усталости чаще всего возникает у перфекционистов.

— Это люди, которые в течение длительного времени пребывают в состоянии непосильной интеллектуальной нагрузки в ущерб здоровой физической деятельности, — объяснила психотерапевт.

По ее мнению, такому заболеванию часто подвержены журналисты, крупные бизнесмены, а также те, чья профессиональная деятельность связана с ответственностью за жизни других людей, отмечает Nation News.

По ее словам, распознать СХУ можно по нескольким признакам. Например, по отсутствию сна или необоснованным приступам гнева. У многих людей синдром может сопровождаться головными болями, тошнотой, снижением памяти и судорогами. Причем, по мнению специалиста, побороть хроническую усталость нельзя за один непродолжительный отпуск.

Источник: mir24.tv

Читайте также: Бесконтрольный процесс: какие опасные болезни вызывают постоянное желание поспать