Бесконтрольный процесс: какие опасные болезни вызывают постоянное желание поспать

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Постоянная сонливость может свидетельствовать о наличии серьезных хронических заболеваний. Одними из них считаются идиопатическая гиперсомния и нарколепсия. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщила врач-невролог Анна Гаврилова.

По словам эксперта, помимо указанных проблем, повышенная сонливость может возникать на фоне железодефицитной анемии, при которой происходит понижение гемоглобина в крови и на фоне развивающейся гипоксии тканей всех внутренних органов, возникает чувство утомляемости.

— Следующее заболевание, которое тоже постоянно тянет в кровать, — это гипотония, пониженное давление. Проявляется сонливость и при заболеваниях эндокринной системы, а также при проблемах с щитовидной железой.

Но в особую группу пациентов специалисты отводят тех, у кого имеются заболевания нервной системы, выражающиеся избыточной дневной сонливостью.

— Речь идет о идиопатической гиперсомнии, которая является хроническим недугом и может длиться всю жизнь. Так уж сложилось, что заболевание это, встречающееся довольно редко, тяжело поддается диагностированию, особенно на ранней стадии.

Главным симптомом гиперсомнии считается чрезмерная сонливость, возникающая в течение дня. По словам врача, даже после здорового ночного сна такие пациенты просыпаются с чувством усталости и испытывают сильную дезориентацию после пробуждения.

— Что любопытно, у таких людей дневной сон может длиться очень долго, но освежающего эффекта он так и не даст. В то время как у такого заболевания, как нарколепсия, напротив, дневной сон обладает тонизирующим и ободряющим эффектом.

Возникнуть симптомы гиперсомнии могут как в подростковом возрасте, так и позднее. Развивается расстройство медленно — в течение нескольких лет.

Гиперсомния развивается на фоне нервных срывов, стресса, нарколепсии, посттравматических последствий или приема лекарственных препаратов.

— Метод лечения зависит от причин возникновения болезни. Например, если проблема спровоцирована приемом медикаментов, то дозировку просто уменьшают либо назначают другие препараты, — уточнила эксперт.

Кроме того, пациента заставляют соблюдать режим сна.

— Необходимо просыпаться и ложиться в одно и то же время. Также нужно уменьшить умственную нагрузку в вечерние и ночные часы. Ночной сон не должен превышать девяти часов.

Дневную сонливость устраняют с помощью стимулирующих препаратов. Врачи сами определяют дозировку и следят, чтобы не было побочных эффектов.

Эксперт добавила, что самым опасным этапом болезни считается нарколепсия.

— Это внезапные приступы засыпания. При таком диагнозе человек может уснуть, то есть у пациента падает мышечный тонус, и он может уснуть, процесс этот абсолютно бесконтрольный. Человек может стоять рядом с вами и случайно упасть и уснуть. Но опаснее всего, когда сон возникает при вождении, что может привести к ужасным авариям и травмам.

Собеседница «ВМ» отметила, что такие заболевания встречаются редко, но только половина пациентов обращается за помощью к врачу.

Гаврилова отметила: если вам перечисленная симптоматика показалась знакомой, то есть повод обратиться за консультацией к врачу-неврологу, чтобы предотвратить прогрессирование недуга.

Ранее врач объяснил пользу дневного сна для пожилых людей.

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