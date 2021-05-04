Врач оценил опасность сна рядом с гаджетами

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За несколько часов до сна не стоит использовать гаджеты и проверять электронную почту, чтобы не возбуждать нервную систему. Об этом во вторник, 4 мая, сообщил врач-сомнолог Максим Новиков.

По его словам, перед сном не нужно просматривать новости, а любые стрессовые ситуации лучше отложить на следующий день. Гаджеты не должны лежать в постели. Взрослым нужно отложить смартфоны за 30 минут до сна, а детям — минимум за час.

— Кровать должна использоваться только для сна, — приводит слова Новикова агентство «Прайм».

Он отметил, что даже если вы проснулись ночью, не нужно брать телефон и смотреть на часы, чтобы проверить, сколько проспали и сколько еще осталось. Это тоже возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин. Врач также посоветовал не пить кофе после 18:00 и не заниматься силовыми упражнениями перед сном. В этом случае сон будет более спокойным.

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