Врачи рассказали, как недосып влияет на мозг человека

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Кандидат психологических наук, психоаналитик, клинический психолог высшей категории, сомнолог, доцент Алексей Мелехин рассказал о том, как влияет недосып на организм человека. Среди негативных последствий специалист выделил раздражительность, слезливость, повышение агрессии и преждевременное старение мозга.

По словам Мелехина, недостаток сна вызывает стресс, который нарушает работу нервных клеток. Они теряют способность восстанавливаться, перестраиваться и образовывать новые связи для обеспечения базовых функций организма. Это ведет к ухудшению памяти и снижению уровня обучаемости и, в конце концов, к преждевременному старению мозга.

Отдельное внимание Мелехин уделил людям старшего поколения. Для них недосып может быть особенно опасен, ведь он повышает риски развития болезни Альцгеймера.

— Если мы говорим про людей 65+, то риски сосудистых аварий, в частности сосудов головного мозга, на этом фоне возрастают, отмечается отложение амилоида, а значит, растут риски развития болезни Альцгеймера. И эти риски выше у тех людей, у которых отмечается нарушение сна, — объяснил Алексей Мелехин.

По словам сомнолога, для мозга человека сон является очисткой, поскольку именно в это время происходит выведение из организма токсинов. В случае недосыпа этот процесс тоже нарушается.

От недостатка сна меняется и эмоциональное состояние человека. Раздражительность, гневливость и слезливость могут свидетельствовать о наличии проблем со сном.

Мелехин посоветовал не измерять недосып количеством часов. Для каждого человека показатель длительности сна индивидуален.

— Если вы просыпаетесь разбитыми, с головной болью, красными глазами, раздражительностью, то явно что-то происходит во сне, — говорит Алексей Мелехин изданию «Аргументы и Факты».

Кроме того, по словам психолога, существует два вида недосыпа — естественный и искусственный. В первом случае проблемы со сном развиваются на фоне различных заболеваний. Искусственный же недосып человек создает себе сам, когда пытается изменить свои привычки или ставит будильник на слишком раннее время.

Сомнолог добавил, что работа или чтение в постели тоже могут вызывать нарушение сна. В сознании человека исчезает ассоциация кровати как места для сна и расслабления. Из-за этого часто человек, лежа в постели, подолгу не может уснуть.

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