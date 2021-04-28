Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врачи рассказали, как недосып влияет на мозг человека
Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Врачи рассказали, как недосып влияет на мозг человека

Евгения Владимирова

Здоровье

Кандидат психологических наук, психоаналитик, клинический психолог высшей категории, сомнолог, доцент Алексей Мелехин рассказал о том, как влияет недосып на организм человека. Среди негативных последствий специалист выделил раздражительность, слезливость, повышение агрессии и преждевременное старение мозга.

По словам Мелехина, недостаток сна вызывает стресс, который нарушает работу нервных клеток. Они теряют способность восстанавливаться, перестраиваться и образовывать новые связи для обеспечения базовых функций организма. Это ведет к ухудшению памяти и снижению уровня обучаемости и, в конце концов, к преждевременному старению мозга.

Отдельное внимание Мелехин уделил людям старшего поколения. Для них недосып может быть особенно опасен, ведь он повышает риски развития болезни Альцгеймера.

— Если мы говорим про людей 65+, то риски сосудистых аварий, в частности сосудов головного мозга, на этом фоне возрастают, отмечается отложение амилоида, а значит, растут риски развития болезни Альцгеймера. И эти риски выше у тех людей, у которых отмечается нарушение сна, — объяснил Алексей Мелехин.

По словам сомнолога, для мозга человека сон является очисткой, поскольку именно в это время происходит выведение из организма токсинов. В случае недосыпа этот процесс тоже нарушается.

От недостатка сна меняется и эмоциональное состояние человека. Раздражительность, гневливость и слезливость могут свидетельствовать о наличии проблем со сном.

Мелехин посоветовал не измерять недосып количеством часов. Для каждого человека показатель длительности сна индивидуален.

— Если вы просыпаетесь разбитыми, с головной болью, красными глазами, раздражительностью, то явно что-то происходит во сне, — говорит Алексей Мелехин изданию «Аргументы и Факты».

Кроме того, по словам психолога, существует два вида недосыпа — естественный и искусственный. В первом случае проблемы со сном развиваются на фоне различных заболеваний. Искусственный же недосып человек создает себе сам, когда пытается изменить свои привычки или ставит будильник на слишком раннее время.

Сомнолог добавил, что работа или чтение в постели тоже могут вызывать нарушение сна. В сознании человека исчезает ассоциация кровати как места для сна и расслабления. Из-за этого часто человек, лежа в постели, подолгу не может уснуть.

Ранее стало известно, в каких случаях зевота может сигнализировать об опасном заболевании.

Читайте также: Биолог перечислил простые привычки, замедляющие старение

проблемы со здоровьемздоровый сонсомнолог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в