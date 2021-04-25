Невролог объяснила, когда зевота может быть опасна

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Может ли быть опасно слишком частое зевание, рассказала врач-невролог, психоневролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

Она отметила, что обычно люди зевают, когда хотят спать или нуждаются в отдыхе. Зевота является рефлекторным процессом, который позволяет мозгу активизироваться.

— Сменный график, перелет в другие часовые пояса, любые нарушения биологических ритмов и дальнейшая инверсия сна приведут к феномену зевоты. Если сон неэффективный, человек будет периодически днем зевать, — пояснила врач в интервью радио Sputnik.

Она сообщила, что если человек начинает очень часто зевать, то это может быть сигналом о наличии серьезных заболеваний. Зевота может сопровождать сердечную недостаточность, также она может указывать на невроз и депрессию. В таком случае следует обратиться к специалисту, чтобы поставить точный диагноз и определиться с методами лечения.

Зевоту могут сопровождать сопутствующие симптомы: астения, снижение памяти, нарушение концентрации внимания, рассеянность, головная боль, снижение настроения и перепады давления.

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