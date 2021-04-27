Биолог перечислил простые привычки, замедляющие старение

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Семь несложных для соблюдения в повседневной жизни привычек способны замедлить процесс старения. Об этом рассказал системный биолог и эксперт в области долголетия Эндрю Стил.

По словам специалиста, это подразумевает регулярную физическую активность, здоровый сон, отказ от пищевых добавок, употребление большого количества овощей, контроль за давлением и пульсом, поддержание здоровья зубов и отказ от необычных диет.

Стил отмечает, что достаточно даже десяти минут регулярных прогулок в день, чтобы получить положительный эффект. При тренировках главное — не переусердствовать, поскольку чрезмерные нагрузки могут сократить продолжительность жизни, сообщает Express.

Ранее диетолог рассказала, какие продукты помогут замедлить старение.

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