Ученые назвали вещество, которое борется с риском преждевременной смерти

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Американским ученым удалось выявить связь между индексом омега-3 жирных кислот и риском преждевременной смерти.

Исследование, проведенное на 42 тысячах жителей разных стран, показало, что люди с более высоким индексом эйкозапентаеновой, докозапентаеновой и докозагексаеновой кислот имели в среднем на 13 процентов меньший риск преждевременной смерти. Те же, у кого этих кислот не хватало, чаще умирали от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Омега-3 богаты различные виды морской рыбы и морепродуктов. Они, следует из исследования, могут положительно влиять на здоровье человека и замедлять процесс старения, отмечается на сайте Nature Communications.

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