Диетолог Гинзбург рассказал, как часто можно есть яйца

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Яйца можно употреблять пять раз в неделю, не боясь содержащегося в них холестерина. Об этом заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

— Яйца богаты витамином А, витамином D, причем витамин D не так часто присутствует в наземной пище, его больше в пище в морской, рыбе и так далее. B6 тоже имеется, B12, — перечислил полезные свойства этого продукта специалист.

Новые исследования показывают, что пищевой холестерин, который содержится в яйцах, почти не влияет на уровень «плохого» холестерина в крови. Он, наоборот, используется для синтеза желчных кислот и ряда гормонов, подчеркнул врач.

Самой полезной категорией яиц некоторые считают С2, ведь их несут молодые куры, но этому нет подтверждений, приводит слова Гинзбурга «Звезда».

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