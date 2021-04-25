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Диетолог Гинзбург рассказал, как часто можно есть яйца
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Диетолог Гинзбург рассказал, как часто можно есть яйца

Иван Юминов

Здоровье

Яйца можно употреблять пять раз в неделю, не боясь содержащегося в них холестерина. Об этом заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

— Яйца богаты витамином А, витамином D, причем витамин D не так часто присутствует в наземной пище, его больше в пище в морской, рыбе и так далее. B6 тоже имеется, B12, — перечислил полезные свойства этого продукта специалист.

Новые исследования показывают, что пищевой холестерин, который содержится в яйцах, почти не влияет на уровень «плохого» холестерина в крови. Он, наоборот, используется для синтеза желчных кислот и ряда гормонов, подчеркнул врач.

Самой полезной категорией яиц некоторые считают С2, ведь их несут молодые куры, но этому нет подтверждений, приводит слова Гинзбурга «Звезда».

Ранее столичный врач дала рекомендации по лечению аллергии в пиковый сезон.

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яйцадиетологуровень холестерина
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