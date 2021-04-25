СМИ: Минздрав признает игровую зависимость болезнью

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Министерство здравоохранения России собирается перейти на новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11), где помимо прочего будут упомянуты игровые расстройства. Об этом стало известно в воскресенье, 25 апреля.

Россия, по словам директора Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Ольги Кобяковой, должна перейти на МКБ-11 до 2025 года. Старая классификация при этом будет действовать еще два года во избежание потери данных.

Помимо прочего в новую редакцию попали такие классы, как нарушения иммунной системы, расстройство цикла сон — бодрствование и игровые расстройства.

В список болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) игромания попала еще в 2018 году. Она, по мнению ВОЗ, приводит к нарушениям в социальной, образовательной, личной и других сферах жизни, отмечают «Известия».

Ранее психотерапевт разъяснил, как бороться со стрессом.

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