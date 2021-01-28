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Работодатели перечислили причины увольнения сотрудников-игроманов
Фото: pixabay.com/ru/

Работодатели перечислили причины увольнения сотрудников-игроманов

Татьяна Плотникова

Рынок труда

Семь процентов российских компаний, представители которых приняли участие в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, увольняли сотрудников за нарушения в связи с увлечением азартными играми.

Опрос проводился с 12 по 20 января 2021 года среди представителей тысячи компаний из всех российских округов.

Работодатели уточнили, что принимали решение расстаться с сотрудниками-игроманами, поскольку те расхищали имущество компании ради выплаты игорных долгов и нарушали трудовую дисциплину — в частности, не выходили своевременно на работу.

Среди отдельных отраслей наиболее распространены подобные увольнения в IT-компаниях, об этом рассказали 17 процентов опрошенных работодателей из данной сферы. В банковских и финансовых организациях доля увольнений, связанных с нарушением корпоративных правил из-за увлечения азартными играми, составляет восемь процентов.

В компаниях малого бизнеса таких увольнений девять процентов, в средних — три процента, в крупных — пять процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Superjob.

Ранее молодые россияне рассказали, по каким параметрам выбирают место работы, а также перечислили источники информации о вакансиях.

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