Молодые соискатели рассказали, по каким параметрам выбирают место работы

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Больше половины молодых россиян, занятых поиском работы, прежде всего обращают внимание на размер предлагаемой заработной платы. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной рекрутинговой компании Hays Response совместно с FutureToday

Опрос проводился среди соискателей в возрасте от 18 до 24 лет. 65 процентов из числа участников исследования назвали главным параметром выбора будущего места работы величину зарплаты.

О важности графика работы заявили 42 процента респондентов. 41 процент опрошенных обращают внимание на перспективы карьерного роста. 35 процентов утверждают, что для них в приоритете Employee Value Proposition — комплекс преимуществ работы в конкретном месте (как материальные, так и нематериальные факторы вознаграждения и мотивации).

При выборе источников информации об открытых вакансиях 91 процент участников исследования выбирают специализированные интернет-сайты и агрегаторы. 52 процента ищут сведения о работе на ресурсах для студентов и выпускников. 42 процента прибегают к возможностям социальных сетей. 38 процентов исследуют сайты компаний и их карьерные страницы.

Кроме того, 34 процента респондентов в поисках работы обращаются за помощью к друзьям и знакомым. 32 процента рассылают резюме напрямую потенциальным работодателям, 29 процентов ищут предложения о стажировках.

Свыше половины, 56 процентов молодых специалистов при поиске работы предпочитают ознакомиться с компанией, изучают доступную информацию о продукте и услугах, которые предоставляет потенциальный работодатель. 62 процента опрошенных изучают эти сведения до того, как отправить отклик на интересующую вакансию.

Среди них 52 процента интересуются отзывами бывших сотрудников в интернете, 37 процентов примеряют на себя корпоративные ценности компании, в которой собираются трудиться.

Главным ожиданием молодых соискателей от первого места работы является расширение знаний и навыков, об этом заявили 80 процентов опрошенных. 70 процентов хотели бы обучиться основам профессии, 53 процента — расширить свой кругозор. 42 процента надеются, что им предложат карьерный рост, 31 процент рассчитывает на «хорошую строчку» в резюме. 31 процент полагают, что первая работа станет трамплином для поиска более престижного места, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Ранее эксперты из центра «Моя работа» рассказали, как найти работу в условиях высокой конкуренции после пандемии коронавирусной инфекции.

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