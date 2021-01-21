Работодатели рассказали, что скрывается под фразой «мы вам перезвоним»

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Аналитики сервиса по поиску работы провели опрос, который показал, с какой целью работодатели используют фразу «мы вам перезвоним» после собеседования.

Так, лишь 23 процента рекрутеров назвали эту фразу способом отказать в устройстве на работу. 63 процента использующих эти слова работодателей на самом деле имеют намерение перезвонить кандидату на трудоустройство.

Как отмечают аналитики, около восьми лет назад фразу «мы вам перезвоним» использовали для отказа в работе в 31 проценте случаев.

Примечательно, что мужчины чаще женщин верят в искренность слов работодателей.

В опросе, который проводился в середине января 2021 года, приняли участие специалисты по работе с персоналом из всех регионов России.

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