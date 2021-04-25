Столичный врач дала рекомендации по лечению аллергии в пиковый сезон

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Аллерголог-иммунолог высшей квалификационной категории Елена Бобрикова рассказала о том, как москвичам лечить аллергию в пиковый сезон.

Симптомы аллергии традиционно снимают антигистаминными препаратами. Врач рекомендует выбирать лекарства нового поколения — они не вызывают сонливость и имеют меньше побочных эффектов.

Бобрикова не рекомендует заниматься самолечением и длительно принимать только антигистаминные препараты. Она отметила, что таблетки не являются этиопатогенетическим лечением, именно поэтому для назначения грамотной терапии важно обратиться к врачу.

По словам специалиста, есть доказанный метод лечения, который воздействует на патогенез заболевания. Он называется аллерген-специфическая иммунотерапия — АСИТ. Этот метод предполагает ежедневное введение аллергена в малых дозах. Принимать лекарство можно дома, но обязательно под контролем лечащего врача.

Препарат применяют при лечении аллергии на деревья, злаковые и сорные травы, клещей и домашнюю пыль. Лекарства для лечения аллергической реакции на кошек и собак в России пока не зарегистрированы.

Некоторым пациентам рекомендуют прибегнуть к элиминационной диете. Она помогает предотвратить реакцию на определенную пыльцу, которая вызывает аллергию на некоторые пищевые продукты.

Бороться с растениями, которые вызывают реакцию организма, не рекомендуется.

— Даже если в Москве не останется ни одной березы, это не поможет. Пыльцу разносит на 200–300 километров. По этой логике всю планету надо превращать в пустыню Сахару, — отметила Бобрикова.

Она добавила, что тополя ошибочно считаются аллергеном, передает официальный сайт мэра Москвы.

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