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«Кофе безопаснее»: врач предупредила о вреде энергетических напитков
Фото: Pexels / Lina Kivaka

«Кофе безопаснее»: врач предупредила о вреде энергетических напитков

Иван Юминов

Здоровье

Кофе, как и энергетические напитки, содержит кофеин, но последние могут оказывать негативное влияние на здоровье. Об этом заявила врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева.

— Кофеин в нормальных значениях укрепляет сердечную мышцу...Но передозировка влечет за собой апатию, вялость, сонливость и может вызвать снижение реакций, — объяснила специалист.

В энергетиках, предупреждает врач, часто присутствуют добавки и красители — это может лишь ухудшить состояние человека и вызвать аллергическую реакцию. Вместо них лучше пить кофе или чаи, например, с корнем женьшеня или с китайским лимонником, отметила Алексеева.

Регулярное употребление энергетиков может привести к обезвоживанию и истощению тела, а также к ранним инфарктам и инсультам, подчеркнула терапевт.

— Кофе безопаснее. Две чашки кофе в день понижают вероятность инфаркта миокарда — да, это точно. Эти данные получены именно в тех странах, где в дневные часы люди отдыхают, где есть сиеста, — приводит слова Алексеевой RT.

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