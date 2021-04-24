Россиянам рассказали, как не ошибиться при выборе шашлыка

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Медики рассказали, что маринад, в котором вымачивают мясо для шашлыка, может навредить организму. По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, в первую очередь необходимо проверять срок годности сырого или уже замаринованного шашлыка.

— Чем меньше будет ингредиентов в составе, тем более натуральным и качественным будет шашлык, — считает диетолог, подчеркивая, что большое количество маринада может маскировать несвежее мясо.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова уверена, что в маринаде также могут размножаться различные опасные бактерии, в частности энтерококки и кишечные палочки, которые могут остаться в мясе даже при жарке.

Кроме того, она посоветовала не покупать мясо, которое хранится рядом с овощами и зеленью, так как высок риск попадания в него земли, спор и различных бактерий, сообщает телеканал 360.

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