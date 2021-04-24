Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Россиянам рассказали, как не ошибиться при выборе шашлыка
Фото: pixabay.com

Россиянам рассказали, как не ошибиться при выборе шашлыка

Анастасия Прохорова

Здоровье

Медики рассказали, что маринад, в котором вымачивают мясо для шашлыка, может навредить организму. По словам врача-диетолога Дарьи Русаковой, в первую очередь необходимо проверять срок годности сырого или уже замаринованного шашлыка.

— Чем меньше будет ингредиентов в составе, тем более натуральным и качественным будет шашлык, — считает диетолог, подчеркивая, что большое количество маринада может маскировать несвежее мясо.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова уверена, что в маринаде также могут размножаться различные опасные бактерии, в частности энтерококки и кишечные палочки, которые могут остаться в мясе даже при жарке.

Кроме того, она посоветовала не покупать мясо, которое хранится рядом с овощами и зеленью, так как высок риск попадания в него земли, спор и различных бактерий, сообщает телеканал 360.

Читайте также: «Не стоит есть ведрами»: диетолог рассказала, как правильно и безопасно выходить из поста

Шашлыкопасность для здоровьябактерия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в