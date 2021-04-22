«Не стоит есть ведрами»: диетолог рассказала, как правильно и безопасно выходить из поста

Фото: Pexels

При выходе из постной диеты не нужно сразу налегать на мясо, поедая его «ведрами». Это опасно для организма, ведь может привести к интоксикации. Из поста нужно выходить постепенно, не забывая пить воду. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Светлана Титова.

По ее словам, за 40 дней диетического питания организм привыкает переваривать только углеводы и разучивается переваривать животные белки.

— Кто-то держит строгий пост, убирая все животные белки, и на Пасху многие идут на шашлыки, где едят свинину, пьют алкоголь. Это может быть очень опасно. Идет отторжение организмом со всеми вытекающими последствиями. Это может быть диарея, тошнота, запор. Не нужно сильно налегать на мясо, съедать его ведро. Многие у нас за максимализм: если пост, то строгий, если есть, то ведрами. Ешьте мясо, но не ведром, а два-три кусочка для первого раза, — говорит Титова.

Она отметила, что при праздновании Пасхи нужно придерживаться минимализма: не объедаться куличами. И в праздник, и в пост «нужно думать о душе, а не о желудке».

—Достаточно съесть кусочек и яичко, — добавила Титова.

Она говорит, что на Пасху не стоит есть много яиц, несмотря на их популярность как продукт здорового питания. По словам Титовой, от большого количества съеденных яиц у человека может «подпрыгнуть» холестерин. Его очень много содержится в желтке.

Кроме того, после употребления большого количества яиц может появиться аллергия или начнет страдать печень —главный фильтр организма.

— Поэтому яйца лучше даже каждый день не есть, — говорит диетолог.

Если человек планирует за праздничным столом в Пасху пить алкоголь, то предпочтение нужно отдавать некрепкому. Под него не получится съесть много.

—Важно пить воду. Если человек забывает об этом, кишечник «стоит» и идет интоксикация организма, —предупреждает диетолог.

По ее словам, если не пить достаточного количества воды, последствий долго ждать не придется: появляются высыпания на коже, аллергические реакции и даже симптомы отравления.

Читайте также: Борщ и торт: чем побаловать себя в пост