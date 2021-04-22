Борщ и торт: чем побаловать себя в пост

Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Баловать себя во время поста, конечно, нельзя. А если уже нет сил держаться без любимого наваристого борща или «Наполеона»? Выход все же есть!

Врачи утверждают, что пост очень даже полезен для организма. Без мяса, молока, яиц и алкоголя он избавляется от токсинов и омолаживается. Так что если вы заботитесь о своем здоровье, то воздержание не повредит. Но что делать, если организм, о котором вы так печетесь, вдруг категорически потребовал «вкусняшек»: вкусного борща, сладкого торта или нажористого плова? Знаете, как это бывает?

Лег спать, глаза только прикрыл и вдруг понял, что если сейчас не съешь ложку любимого супа или огромный кусок торта, то все — ни сна не будет, ни счастья, ни покоя. Тогда выход один! Немножко обмануть вредный организм и приготовить из разрешенных продуктов то, чего он так желает.

Плов, да не тот

Начнем с самого простого варианта. Может быть плов сладким? Нет, конечно. А вот вкусным при этом быть обязан!

Делаем так: два стакана риса промываем в холодной воде. Не надо заморачиваться с кастрюлями и мисками. Высыпаем рис в сито и промываем под холодной водой. Далее берем кастрюлю с толстым дном, вливаем в нее пару стаканов воды и доводим до кипения. Теперь самое время пригасить огонь, чуть подсолить воду и всыпать в нее рис.

Огонь уменьшите до минимума, накройте крышкой кастрюлю и засеките минут так 7–9. Пока же включите чайник и хорошенько разогрейте сковороду. Возьмите хорошую горсть изюма, немного кураги и чернослива и залейте их кипятком.

Пусть пропарятся, чтобы раскрылся не только их вкус, но и аромат. А на сковороду бросьте пригоршню орешков кешью. И прокалите их немного. Тут и рис сварился почти наполовину. Добавьте к нему сухофрукты и орехи. Аккуратно (лучше лопаткой) перемешайте и доведите на слабейшем огне до готовности. А теперь остудите, добавьте пару-тройку столовых ложек меда и вновь перемешайте. Дайте полностью остыть и наслаждайтесь неповторимым вкусом.

Без навара тоже вкусно

Скажете, борщ без мяса не бывает? Это кто вам сказал? Запомните: невозможное — возможно!

Возьмите корешок петрушки и морковку и натрите их на крупной терке. Луковицу внушительного размера нарежьте кубиками. Ставим на огонь кастрюлю и сковороду. В первую наливаем литра два воды, во вторую — пару ложек растительного масла. Обжариваем сначала лук, затем добавляем морковь. Чистим картофель, режем кубиками и закладываем в кастрюлю.

Далее натираем на той же крупной терке крупную свеклу и добавляем ее к овощам на сковороде. Теперь шинкуем пару болгарских (обязательно красных) перцев и тоже — на сковороду. Туда же — две ложечки томатной пасты. Возьмите половник и зачерпните картофельного отвара. И тоже — на сковороду! Накрываем крышкой и тушим 10 минут. Пока же шинкуем примерно полкило капусты и отправляем к картошке. Пусть проварится.

А пока немного посолим заправку, добавим чуть сахара и лимонного сока. Теперь под кастрюлей убавляем огонь до минимума, добавляем зажарку и чеснок, листик-другой лаврушки. Накрываем крышкой и томим минут 20. Готово! Поверьте, незнающий человек и не поймет, что борщ сварен без мяса.

Торт на десерт

Готовим «Наполеон»! Возьмите ровно 360 граммов муки, смешайте ее с 200 миллилитрами негазированной минералки и 125 миллилитрами растительного масла. Хорошенько вымесите тесто, чтоб отставало от рук, накройте полиэтиленом и дайте постоять примерно час. За это время тесто, как говорят кулинары, отдохнет.

А мы пока приготовим крем. Возьмите еще 74 грамма муки и смешайте ее со 150 граммами сахара. Добавьте 100 миллилитров овсяного молока и взбейте миксером.

Еще пол-литра овсяного молока доведите до кипения и добавьте немного ванильного сахара. Влейте его в заготовку для крема, добавьте растительного спреда (это такой заменитель масла) и снова взбейте миксером, накройте пленкой и дайте остыть. Тесто разделите на 10 частей, раскатайте каждую на пергаменте или фольге и выпекайте 5–7 минут при температуре 180 градусов. Теперь 9 коржей смазываем кремом, укладывая один на другой. А вот 10-й корж превратите в крошку и посыпьте ей торт. Ну и дайте настояться и пропитаться.

Приятного!

Читайте также: Диетолог Римма Мойсенко рассказала, чем опасна еда быстрого приготовления