Диетолог Римма Мойсенко рассказала, чем опасна еда быстрого приготовления

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В еде быстрого приготовления содержатся желатиноподобные компоненты, способные из-за разбухания насыщать организм, но при этом в ней нет питательных веществ. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.

Она отметила, что полезной еды быстрого приготовления не существует, так как в ней вместо белков, жиров и углеводов содержатся глютенсодержащие компоненты, а также усилители вкуса и цвета.

При употреблении такой пищи человек не получает необходимых питательных веществ, а также важных для организма витаминов, минералов и антиоксидантов.

— Пища быстрого приготовления просто дает человеку ощущение сытости, при этом его клетки голодают. Если клетки голодают, то не будет вырабатываться достаточное количество энергии, — цитирует Мойсенко «Правда.ру».

В этом случае, пояснила эксперт, человек начнет себя плохо чувствовать. У него могут появиться такие симптомы, как слабость, нарушение сна и отсутствие жизненных сил.

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