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Педиатр объяснила, как фастфуд разрушает кости и блокирует рост ребенка  
Фото: pexels.com / ready made

Педиатр объяснила, как фастфуд разрушает кости и блокирует рост ребенка  

Юлия Курганова

Здоровье

Злоупотребление фастфудом может вызвать у детей проблемы с костями и значительно затормозить их рост и развитие. Об этом рассказала врач-педиатр и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

Она отметила, что бургеры и жаренная в масле картошка не только не содержат в себе полезных веществ, но и блокируют усвоение организмом витаминов и минеральных веществ.

— Ребенок должен получать кальций из сыра, творога и других молочных продуктов. Большинство питаются фастфудом. Они набивают желудок глютеном и вредными добавками. После этого нормальная пища не усваивается, так как пристеночное пищеварение в кишечнике засорено. Поэтому у ребенка не усваивается кальций и белок, а этот «строительный материал» очень нужен для роста, — рассказала Добрецова.

Врач добавила, что нездоровое питание оказывает влияние на стиль жизни и поведение несовершеннолетнего. В итоге проблемы со здоровьем копятся как снежный ком и выливаются в неутешительные диагнозы спустя многие годы.

По словам педиатра, дети, употребляющие фастфуд, обычно отличаются низкой физической активностью. Они едят бургеры и проводят много времени в Сети. А для усвоения кальция нужно бегать и принимать солнечные ванны. Такие дети, как правило, всегда уставшие, им тяжело. Позже они становятся пациентами клиник, у них проблемы с костями и суставами, передает издание «Звезда».

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