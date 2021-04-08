Диетолог рассказал, какие продукты страшнее фастфуда

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Предложение обязать производителей фастфуда указывать на упаковках о вреде своей продукции по аналогии с пачками сигарет прокомментировал диетолог Алексей Ковальков.

По его мнению, вряд ли это окажет какое-то влияние на граждан, тем более что они употребляют продукты, которые намного вреднее фастфуда. Как пояснил эксперт, дети, которые очень любят продукцию ресторанов общественного питания, могут не понять маркировку на упаковках. Даже если этого не произойдет, они все равно съедят то, что им купили родители.

Помимо этого, многие сети быстрого питания просто не могут изменить внешний вид и дизайн своего товара.

— Им будет проще вообще уйти из России, чем изменить свой имидж, — пояснил Алексей Ковальков.

При этом он добавил, что основная проблема заключается совсем не в фастфуде, а в том, что жители России привыкли неправильно питаться, например, пить сильногазированную сладкую воду, алкогольные напитки, употреблять разные хлебобулочные изделия и многое другое, отмечает «Царьград».

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