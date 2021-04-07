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Маркетолог объяснил, к чему приведет маркировка фастфуда
Фото: pixabay.com

Маркетолог объяснил, к чему приведет маркировка фастфуда

Елена Фролова

Общество

Ложным по своей сути является представление о том, что людьми можно управлять с помощью картинок. Мало эффекта давали подобные призывы бросить курить, пока не были введены жесткие ограничительные меры. Поэтому идея с маркировкой фастфуда может привести только к одному исходу: в том случае, если производителей обяжут наносить определенные изображения на упаковку, начнется быстрое подорожание продукции. Такого мнения придерживается президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

— Все вещи, которые были связаны с призывами и страшилками, не дадут никакого эффекта, кроме повышения цен на эти товары. Большая часть взрослых знает, что многие продукты, не только фастфуд, вредны для здоровья, — пояснил Игорь Березин.

В качестве примера он привел сахар. По его словам, все знают, что он не является полезным. Однако данный продукт разрешен к употреблению, а российское правительство около полугода борется за то, чтобы цена на него не повышалась. При этом если добавить изображение о последствиях чрезмерного употребления на упаковку сахара, то стоимость еще больше вырастет, считает эксперт. Он добавил, что люди не станут его меньше есть, отмечает «Радио 1».

Читайте также: Маркировать фастфуд предупреждениями о его вреде предложили в России

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