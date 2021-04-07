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Маркировать фастфуд предупреждениями о его вреде предложили в России
Фото: pexels.com / ready made

Маркировать фастфуд предупреждениями о его вреде предложили в России

Юлия Павлушова

Общество

В России предложили маркировать упаковки с фастфудом предупреждениями о его вреде, а также указывать подробный состав компонентов продукции. С такой инициативой выступила Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее мнению, данная информация должна контрастировать по цвету с остальным оформлением, а надпись «Содержит вредные для здоровья компоненты» — занимать не менее 17 процентов всей площади упаковки.

Волынец напомнила, что в полуфабрикатах и фастфуде присутствуют канцерогены и трансжиры, а также соль и сахар, которые в высокой концентрации вредны для здоровья детей. В связи с этим Ирина Волынец направила обращение в Минздрав, Роспотребнадзор и комитет Госдумы РФ по охране здоровья. Она предлагает разработать новый регламент для производителей «вредной еды», сообщает RT.

Ранее главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, чем можно заменить фастфуд.

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