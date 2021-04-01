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Диетолог Стародубова объяснила, чем можно заменить фастфуд
Фото: pexels.com / ready made

Диетолог Стародубова объяснила, чем можно заменить фастфуд

Полина Долганова

Здоровье

Классический фастфуд можно заменить овощным салатом без заправки, йогуртом со свежими ягодами или сэндвичем из цельнозернового хлеба с рыбой на гриле. Об этом рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

— Даже в сетях быстрого питания всегда можно найти полезную альтернативу с меньшим содержанием сахара, соли, трансжиров, — напомнила врач в разговоре с РИА Новости.

Эксперт добавила, что лучше готовить сбалансированные перекусы самому, и рекомендовала не употреблять жирное, соленое, сладкое и жареное в больших количествах.

Ранее ученые назвали продукт, способствующий долголетию. Эксперты установили, что гречка может снизить кровяное давление и улучшить здоровье сердца.

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