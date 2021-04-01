Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ученые назвали продукт, способствующий долголетию
Фото: pixabay.com

Ученые назвали продукт, способствующий долголетию

Юлия Курганова

Здоровье

Ученые назвали популярный и доступный всем продукт, благодаря которому можно укрепить здоровье и увеличить продолжительность жизни. Специалисты рассказали о пользе этого продукта.

Американская ассоциация сердца считает, что 50 процентов зерен в рационе должны быть цельными. Они содержат питательные вещества, которые важны для здоровья сердца, включая клетчатку и ниацин. Исследование выявило связь между диетой с более высоким содержанием цельнозерновой пищи и более низким риском сердечных заболеваний. Ученые установили, что гречневая крупа может снизить кровяное давление, а это улучшает здоровье сердца.

Кроме того, гречка богата клетчаткой. Она поддерживает кишечник в эффективном переваривании пищи и помогает остаткам еды перемещаться по пищеварительному тракту.

Еще данный продукт богат белком. Исследователи доказали, что высокобелковые продукты необходимы для управления весом, так как они приводят к большему насыщению с меньшим количеством калорий.

Также гречка является источником сложных углеводов. Эта форма углеводов может помочь людям контролировать уровень глюкозы в крови, утверждают специалисты, сообщает издание Medical News Today.

Читайте также: Названы восемь вредных пищевых привычек, которые отражаются на внешности и здоровье

ученыегречкадолголетие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в