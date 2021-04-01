Ученые назвали продукт, способствующий долголетию

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Ученые назвали популярный и доступный всем продукт, благодаря которому можно укрепить здоровье и увеличить продолжительность жизни. Специалисты рассказали о пользе этого продукта.

Американская ассоциация сердца считает, что 50 процентов зерен в рационе должны быть цельными. Они содержат питательные вещества, которые важны для здоровья сердца, включая клетчатку и ниацин. Исследование выявило связь между диетой с более высоким содержанием цельнозерновой пищи и более низким риском сердечных заболеваний. Ученые установили, что гречневая крупа может снизить кровяное давление, а это улучшает здоровье сердца.

Кроме того, гречка богата клетчаткой. Она поддерживает кишечник в эффективном переваривании пищи и помогает остаткам еды перемещаться по пищеварительному тракту.

Еще данный продукт богат белком. Исследователи доказали, что высокобелковые продукты необходимы для управления весом, так как они приводят к большему насыщению с меньшим количеством калорий.

Также гречка является источником сложных углеводов. Эта форма углеводов может помочь людям контролировать уровень глюкозы в крови, утверждают специалисты, сообщает издание Medical News Today.

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