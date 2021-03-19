Названы восемь вредных пищевых привычек, которые отражаются на внешности и здоровье

Кадр из фильма «Верность»

Психолог-консультант и диетолог Мария Малышева назвала восемь пищевых привычек, которые негативно отражаются на внешности, ухудшают самочувствие и даже сокращают продолжительность жизни.

Так, первой из них является увлечение диетами, чем обычно страдают женщины. Резкое урезание рациона портит цвет лица, приводит в результате к набору еще большей массы тела и к тяжелым последствиям для здоровья. В первую очередь при диетах страдают печень, желудок, состояние зубов, появляется опасность анорексии.

Вторая ошибка — исключать из рациона жиры, которые защищают внутренние органы и обеспечивают нормальную работу иммунитета.

Также негативное влияние на здоровье оказывает потребление недостаточного количества белка. Он необходим для организма, так как служит строительным материалом, а также влияет на память, иммунитет и самочувствие.

Четвертой ошибкой является сыроедение, при котором человек недополучает витамин B12, важный для формирования красных кровяных телец и метаболизма белков, а также репродуктивной функции и работы сердечно-сосудистой, кровяной и нервной системы.

Пятая ошибка — увеличение количества рафинированной пищи, итогом которого могут стать инфаркт, ожирение и скачки сахара в крови.

Также, по словам диетолога, следует забыть про снеки и фастфуд.

Плохой привычкой также является потребление недостаточного количества воды, что чревато перееданием и быстрой утомляемостью.

Желающему сохранить здоровье человеку не следует также злоупотреблять кофе и энергетиками. Это приводит к проблемам с давлением и центральной нервной системой, сообщает Infox.

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