Нарколог рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь

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Вред алкоголя для организма безусловен, но если человек его все же употребил, то можно уменьшить нанесенный ущерб. Как это сделать, рассказал врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

Он порекомендовал после употребления любого вида спиртных напитков, после одной кружки, одной рюмки, одного бокала или даже одного глотка, сделать один глоток другой жидкости.

— Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций, —сообщил врач.

Также врач рассказал, что запивать алкоголь сладкой газировкой нельзя, так как она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает впоследствии головную боль. Казанцев посоветовал употреблять обычную воду или добавлять в спиртное лед.

А наиболее эффективный способ избавиться от вредного воздействия алкоголя — это совсем отказаться от спиртных напитков, заключил нарколог в интервью радио Sputnik.

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