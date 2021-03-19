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Нарколог рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
Фото: pexels.com / Rene Asmussen

Нарколог рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь

Юлия Курганова

Здоровье

Вред алкоголя для организма безусловен, но если человек его все же употребил, то можно уменьшить нанесенный ущерб. Как это сделать, рассказал врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

Он порекомендовал после употребления любого вида спиртных напитков, после одной кружки, одной рюмки, одного бокала или даже одного глотка, сделать один глоток другой жидкости.

— Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций, —сообщил врач.

Также врач рассказал, что запивать алкоголь сладкой газировкой нельзя, так как она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает впоследствии головную боль. Казанцев посоветовал употреблять обычную воду или добавлять в спиртное лед.

А наиболее эффективный способ избавиться от вредного воздействия алкоголя — это совсем отказаться от спиртных напитков, заключил нарколог в интервью радио Sputnik.

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