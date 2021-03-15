Эксперт назвала профессии, которые могут привести к алкогольной зависимости

Фото: pixabay.com

Люди часто становятся зависимыми от алкоголя по причине стресса, однако есть ряд профессий, которые также могут спровоцировать неутешительные последствия. Об этом в понедельник, 15 марта, рассказала научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Ольга Коротина.

По словам эксперта, соответствующий риск имеют люди, которые занимаются проверяющей или контрольной деятельностью. Также повышенная опасность существует для людей из музыкальной сферы, где употребление алкоголя и других запрещенных веществ происходит достаточно часто.

— Есть перечень профессий, отличающихся повышенной психологической сложностью. Как ни странно, это военные, водители. Представители артистической среды, актеры, — рассказала научный сотрудник.

Риск стать зависимым от алкоголя есть у мужчин, занимающихся физическим трудом, из-за неспособности справиться с повышенными нагрузками. У работников умственного труда причиной алкоголизма могут стать психологические расстройства.

Зависимость наступает постепенно: сначала человек не решает свои психологические проблемы, потом находит неверный способ их решения — так проблема становится только острее. Как следствие, у людей, склонных к алкоголизму, проявляется повышенная тревожность и страх, сообщил Пятый канал.

Читайте также: ООН заявила, что в России уменьшилось потребление табака и алкоголя