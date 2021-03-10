ООН заявила, что в России уменьшилось потребление табака и алкоголя

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В России снижается уровень потребления алкоголя и табака. На данный момент количество употребляемой табачной и алкогольной продукции можно сравнить с уровнем, который был после распада СССР. Об этом в среду, 10 марта, заявил руководитель рабочей группы ООН по неинфекционным заболеваниям Ник Банатвала.

— Россия — это страна, которая находится в авангарде борьбы с неинфекционными заболеваниями. Например, в России снижается уровень использования табака и алкоголя, — цитирует Банатвалу РИА Новости.

Также он отметил, что уровень зависимости среди молодежи сравним с уровнем, который наблюдался после распада СССР. Банатвала добавил, что Россия использует свой опыт для помощи другим странам через ВОЗ и ООН.

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