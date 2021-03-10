Социальную рекламу предложили запустить в РФ для борьбы с женским алкоголизмом

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Ежегодно число преступлений, совершенных женщинами в нетрезвом состоянии, увеличивается на четыре–семь процентов. Об этом «Москве 24» сообщил член Общественной палаты (ОП) России, глава организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Для профилактики подобных правонарушений эксперт предложил запустить адресную социальную рекламу.

— Алкоголизм как зависимость — мы каждый год бьем рекорды по потреблению спиртного не только в России, но и в мире в целом среди женщин, — подчеркнул Султан Хамзаев.

По его словам, красивая реклама женских видов алкоголя имеет свои негативные последствия.

— Есть такая тенденция среди алкогольных корпораций, они искусно подсаживают женщин на потребление спиртных напитков. Ставка делается на них, потому что это дополнительные продажи, — добавил эксперт.

Он уточнил, что если женщина употребляет алкоголь, то это значит, что она положительно смотрит на потребление в целом. Ведь раньше женщины всегда были ядром борьбы с последствиями употребления алкоголя во всем мире. Эксперт считает, что статистика прекрасно показывает увеличение числа дам, пьющих спиртное. Ежегодно их становится все больше. Также из-за алкоголя многие начинают страдать психозом.

— Особенно важно обратить внимание на преступления, совершенные женщинами в состоянии алкогольного опьянения. В последнее время их количество тоже растет не только в России, но и в мире примерно на четыре–семь процентов ежегодно, — подчеркнул Султан Хамзаев.

По его мнению, с этой пагубной привычкой среди женщин можно бороться с помощью адресной социальной рекламы, основной целью которой будет призыв к защите от алкоголя. Для примера главного лозунга он предложил такой вариант: «Не пьющая женщина — здоровый ребенок». Член ОП пояснил, что о пагубном влиянии на ребенка употребления алкоголя еще до беременности говорится очень мало.

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