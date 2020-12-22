Нарколог назвала причину женского алкоголизма

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У многих женщин есть склонность к латентному алкоголизму. Причина кроется в потреблении небольших доз алкоголя. Об этом сообщила научный сотрудник отделения амбулаторной медицинской реабилитации филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Ольга Коротина.

Чтобы опьянеть, женщинам нужно меньшее количество алкоголя, чем мужчинам. Они начинают употреблять алкоголь все чаще, но небольшими порциями. Это создает иллюзию контроля над ситуацией, которая на деле приводит к зависимости.

— Когда женщины принимают алкоголь, у них происходит так называемое положительное подкрепление. То есть они запоминают это состояние — выпил, им становится немножечко легче. Хотя на самом деле это совсем не так, — рассказала Коротина редакции News.ru.

По ее словам, женщины чаще употребляют легкие алкогольные напитки. Они делают это для поднятия настроения, чтобы отвлечься. Женщины не придают значения небольшим дозам алкоголя, из-за чего у них вырабатывается зависимость.

— Если мужчины алкоголизируются основательно, то многие женщины — латентные алкоголики, которые в результате иногда переходят на тяжелую стадию заболевания, — добавила нарколог.

Социальные последствия женского алкоголизма сильнее мужского. Специалист связала это с ответственностью за воспитание детей, которая лежит на женщинах.

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