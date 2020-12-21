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Врачи рассказали, сколько бокалов шампанского можно выпить в новогоднюю ночь
Фото: pexels.com / Rene Asmussen

Врачи рассказали, сколько бокалов шампанского можно выпить в новогоднюю ночь

Кирилл Николаев

Здоровье

В новогоднюю ночь можно позволить себе один–два бокала шампанского. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости врачи.

По словам врача-диетолога НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидата медицинских наук Фатимы Дзгоевой, в таких количествах напиток принесет пользу, потому что даст позитивный психологический эффект.

С этой точкой зрения согласна кандидат фармацевтических наук Анна Кошечкина. Она считает, что в небольших дозах шампанское расслабляет и заряжает положительной энергией. В результате у человека появляется праздничное настроение.

Кошечкина отметила, что если человек превысит норму, то положительная составляющая напитка перейдет во вред. Она подчеркнула, что шампанское быстрее других напитков «ударяет в голову» из-за углекислого газа, который ускоряет процесс опьянения. Игристое вино противопоказано людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, а также подросткам.

Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

Читайте также: «Можно и нужно»: нарколог Минздрава разрешил шампанское в новогоднюю ночь

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