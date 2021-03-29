Сомнологи рассказали, сколько нужно спать для хорошего самочувствия

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Большинство людей во всем мире испытывает проблемы со сном. Врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, какое оптимальное время нужно отводить для ночного отдыха, чтобы чувствовать себя хорошо.

— В исследовании наших американских коллег из национального фонда сна говорится, что существует своя подходящая продолжительность для каждой возрастной группы, — сообщил Максим Новиков.

Таким образом, новорожденным нужно спать от 14 до 17 часов в сутки, а младшеклассникам нужно отводить на сон от 9 до 11 часов. В свою очередь представителям подростковой категории для нормального самочувствия понадобится от 8 до 10 часов. Взрослым тем временем нужно спать от 7 до 9 часов, а пожилым — на час меньше: от 7 до 8 часов.

При этом сомнолог подчеркнул: если кто-то спит то количество времени, которое не соотносится с его возрастной группой, это не значит, что он сразу начнет испытывать проблемы. Однако если разница в стандартах сна существенна, а ежедневный его дефицит составляет по два–три часа, то человеку нужно срочно менять образ жизни, а также проверить собственное здоровье, отмечает «Мир 24».

Не пойдет на пользу здоровью нестандартный рабочий график, когда люди вынуждены работать посменно или по ночам. Как объяснил эксперт, днем спится гораздо хуже, чем ночью.

— Это связано с более высокой температурой тела, чем в ночные часы, а также с выработкой мелатонина — гормона сна, — рассказал Максим Новиков.

Не подтвердила знаменитую теорию про «сов» и «жаворонков» главный врач клиники красоты, кандидат медицинских наук, невролог, эндокринолог, специалист в области превентивной и антивозрастной медицины Марина Рябус. По ее словам, засыпать нужно до 23 часов, так как в это время надпочечники особенно активно вырабатывают мелатонин.

— Если же режим систематически нарушается, то сбивается ритм выработки гормонов надпочечниками. Они «устают», нарушается гормональный фон, и у человека может появиться синдром хронической усталости, — отметила Марина Рябус.

В свою очередь Максим Новиков подчеркнул: если для нормального самочувствия человеку достаточно семи часов сна, то этот режим нужно выдерживать даже на выходных.

Источник: «Мир 24»

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