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Стало известно, почему японцы живут дольше других
Фото: Вечерняя Москва

Стало известно, почему японцы живут дольше других

Никита Абрамов

Здоровье

Японцы живут дольше, чем люди других национальностей. Средняя продолжительность их жизни составляет 84,2 года. Оказывается, все дело в еде.

Жители Японии не любят спорт, однако им удалось сформировать систему питания, при которой можно сохранить здоровье и общий тонус тела. Во-первых, необходимо соблюдать разнообразие в рационе. Во-вторых, следует очень медленно разжевывать пищу для ощущения вкуса еды. Это помогает избежать переедания.

Также японцы стараются сильно не обрабатывать пищу. Основные способы приготовления для них это варка или готовка на пару. В таком случае продукты не теряют свежесть, но и не набирают лишние калории.

Кроме того, японцы едят в основном рыбу и морепродукты, а не мясо, пишет РЕН ТВ.

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