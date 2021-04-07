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Почти во всех странах Евросоюза снизилась средняя продолжительность жизни
Фото: Niccolò Caranti / CC BY-NC 2.0

Почти во всех странах Евросоюза снизилась средняя продолжительность жизни

Никита Абрамов

В мире

На фоне пандемии коронавируса в большинстве стран Евросоюза (ЕС) сократилась средняя продолжительность жизни. Об этом стало известно из данных, опубликованных в среду, 7 апреля, статистическим агентством Евростат.

Согласно полученной информации, с 1960-х годов продолжительность жизни увеличивалась в среднем более чем на два года за десятилетие, но за 2020 год средняя продолжительность жизни снизилась в 22 странах ЕС в сравнении с аналогичным показателем за 2019 год.

Более всего данная тенденция видна на примере Испании и Болгарии, где продолжительность жизни сократилась на 1,6 и 1,5 года соответственно. Кроме того, в Евростате уточнили, что наибольшее снижение жизни наблюдалось среди мужского населения, говорится в сообщении агентства.

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Евросоюзсредняя продолжительность жизнипандемия
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