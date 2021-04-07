«Слушайте свой организм»: врачи назвали главные факторы здоровья и долголетия

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7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Корреспонденты «Вечерней Москвы» спросили у главврачей больниц, поликлиник и станций скорой помощи столицы, какие именно факторы могут обеспечить здоровье и долголетие в наше время.

Главный врач ГКБ № 15 им. О. М. Филатова Валерий Вечорко считает, что одним из главных факторов здоровья является спорт.

— Двигательная активность не только поднимает настроение и повышает жизненный тонус, но и способствует предотвращению различных заболеваний костно-мышечной системы и позвоночника, укреплению иммунитета, борьбе со стрессом и увеличению продолжительности жизни, —говорит он. — И это необязательно должны быть серьезные физические нагрузки. Ежедневная зарядка по утрам тоже приносит неоценимую пользу здоровью.

По словам Вечорко, основная проблема человечества сегодня — это неумеренность в еде.

— Сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение — бич современного времени. И все это от избыточного употребления в пищу продуктов, которые не только не приносят пользы организму, а еще и наносят ощутимый вред. И коронавирусная инфекция это только подтвердила. Наиболее тяжелое течение заболевания было отмечено у пациентов, входящих в группу риска по вышеперечисленным сопутствующим недугам.

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Поэтому поддержание здорового образа жизни должно стать неотъемлемой частью нашей жизни.

— Как бы это ни звучало морализаторски: курить вредно, употреблять алкоголь сверх нормы тоже, несбалансированно питаться, мало двигаться—в копилку вашего хорошего самочувствия бонусов не добавят. Здоровье — это труд, требующий постоянной работы над собой, — считает главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

А главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов отметил, что кроме правильного питания и упражнений необходимо спать не менее 7–8 часов в сутки.

— Также важно получать истинное удовольствие от всего, чем занимаетесь, будь то приготовление вкусного обеда по необычному рецепту или чтение книги. И, разумеется, радуйте себя и свою семью отличным настроением. Слушайте свой организм. Не стесняйтесь обращаться к врачам за помощью, — добавил Плавунов.

По его мнению, некоторые заболевания образуются из-за стресса, например, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь, бронхиальная астма и многие другие.

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— Стресс может вызвать и приступ вазоспастической стенокардии, нестабильную стенокардию и не только. Поэтому я всегда рекомендую пациентам стараться переключаться, не зацикливаться на негативных моментах, находить радость в простых вещах, — говорит он.

Здоровье поможет сохранить и вакцинация. Главный врач Центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Татьяна Елагина считает, что для борьбы с эпидемией и ростом заболеваемости необходимо создать коллективный иммунитет.

— Достичь этого наиболее безопасно и быстро возможно только с помощью вакцинации. Ущерб здоровью, нанесенный инфекционными заболеваниями, несопоставим с крайне редкими реакциями на введение прививки. Вакцинация особенно важна для людей старшего возраста, так как они чаще всего переносят заболевание в тяжелой форме. А так как все еще существует риск заразиться коронавирусом, крайне необходимо сделать прививку именно пожилым людям, — пояснила Елагина.

Если взрослый человек может позаботиться о здоровье сам, то детям это сделать крайне сложно, особенно если они еще не родились.

— Одним из главных составляющих здоровья ребенка является генетическая предрасположенность и внутриутробное развитие. Поэтому родителям, в особенности матерям, важно следить за своим состоянием. При неблагоприятном течении беременности у новорожденного могут начать развиваться заболевания различных органов и систем, что повлияет на здоровое будущее ребенка и взрослого, — говорит главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы, главный врач ДГКБ им. Башляевой Исмаил Османов. — Важно напомнить, что детей необходимо регулярно водить к врачу— педиатру, так как именно он сможет оценить все риски и на самых ранних стадиях выявить серьезные заболевания.

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