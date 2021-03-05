Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Расслабляться пока рано»: Валерий Вечорко рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

«Расслабляться пока рано»: Валерий Вечорко рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

Анастасия Колоскова

Город

Эпидемическая ситуация с коронавирусом в столице улучшилась, но «расслабляться пока рано». Об этом сообщил главный врач клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

— Безусловно, эпидемическая ситуация в Москве намного улучшилась, стало легче, но «расслабляться пока рано». Наша больница вернулась к прежнему «доковидному» режиму работы, но родильный дом по-прежнему продолжает принимать пациенток с коронавирусной инфекцией. С 1 марта наш стационар принял больше 500 пациентов, — цитирует врача РИА Новости.

По словам Вечорко, вернуться в привычный формат работы после коронавирусного профиля было несложно. Врач поблагодарил всех коллег, которые проявили лучшие человеческие качества в непростой период работы в пандемию и признался, что полученный за последний год опыт настолько закалил медиков, что теперь они «готовы к любому вызову».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роддом больницы имени Филатова в Москве продолжит лечить пациентов с COVID-19

врачкоронавирусВалерий Вечорко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Стрельба из лука для легкого поражения транквилизаторами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Людк, а Людк, гляди-ка, у нас еще не все так плохо

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Набранные темпы строительства снижать не будем

Николас Коро
Николас Коро

Полностью уйти в онлайн невозможно

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Дешевле, лучше и доступнее: подумайте об отдыхе заранее

Александр Школьник
Александр Школьник

Форпост правды и памяти в сердце Москвы

Все мнения
О проекте