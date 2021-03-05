«Расслабляться пока рано»: Валерий Вечорко рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Эпидемическая ситуация с коронавирусом в столице улучшилась, но «расслабляться пока рано». Об этом сообщил главный врач клинической больницы №15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

— Безусловно, эпидемическая ситуация в Москве намного улучшилась, стало легче, но «расслабляться пока рано». Наша больница вернулась к прежнему «доковидному» режиму работы, но родильный дом по-прежнему продолжает принимать пациенток с коронавирусной инфекцией. С 1 марта наш стационар принял больше 500 пациентов, — цитирует врача РИА Новости.

По словам Вечорко, вернуться в привычный формат работы после коронавирусного профиля было несложно. Врач поблагодарил всех коллег, которые проявили лучшие человеческие качества в непростой период работы в пандемию и признался, что полученный за последний год опыт настолько закалил медиков, что теперь они «готовы к любому вызову».

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