Роддом больницы имени Филатова в Москве продолжит лечить пациентов с COVID-19
Россия, Москва, Вешняковская улица, 23с2 Карта всех событий
Роддом больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве продолжает работать с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, остальные корпуса больницы вернулись к обычной работе. В понедельник, 1 марта, больница приняла 223 пациента. Больные получают необходимые обследования и консультации в течение часа с момента поступления.
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