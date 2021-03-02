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Роддом больницы имени Филатова в Москве продолжит лечить пациентов с COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Роддом больницы имени Филатова в Москве продолжит лечить пациентов с COVID-19

Кирилл Николаев

Здоровье
Россия, Москва, Вешняковская улица, 23с2 Карта всех событий

Роддом больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве продолжает работать с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил главный врач медицинского учреждения Валерий Вечорко на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, остальные корпуса больницы вернулись к обычной работе. В понедельник, 1 марта, больница приняла 223 пациента. Больные получают необходимые обследования и консультации в течение часа с момента поступления.

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