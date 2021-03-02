Посткоронавирусный стационар откроется в Москве

Фото: Александр Кожохин / «Вечерняя Москва»

Терапевтический стационар для помощи пациентам с тяжелыми последствиями коронавирусной инфекции появится в столице. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, учреждение откроет столичный департамент здравоохранения, чтобы помощь можно было оказывать не в разных стационарах, а в одном месте.

Кроме того, Горелов добавил, что это будет классический терапевтический стационар, передает РИА Новости.

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