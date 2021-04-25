Стало известно, какие продукты продлевают молодость

Фото: pexels.com

Эксперты назвали десять продуктов, которые помогут в борьбе со старостью.

Среди ягод специалисты выделили чернику. Она обладает антиоксидантными свойствами из-за большого числа проантоцианов и антоцианов. Они борются со свободными радикалами, которые зачастую являются причиной серьезных заболеваний и преждевременного старения. Антиоксиданты также позволят сохранить молодость кожи и предотвратить возрастные нарушения памяти и двигательных функций.

Грецкие орехи содержат множество кислот омега-3 — это позволяет регулировать уровень холестерина и снижать риск развития сердечных заболеваний. Отмечается, что включение их в рацион поможет в стимулировании когнитивной активности.

Защиту от нарушения сердечного ритма и ясность ума подарит употребление лосося. Также этот вид рыбы защитит кожу от появления пятен, морщин и угрей.

Антиоксидантами богат и шпинат. Его употребление поможет бороться с дегенерацией костей, а также защитит кожу от вредных ультрафиолетовых лучей солнца. Этот овощ снижает высокое артериальное давление и риск развития рака пищеварительной системы.

Общему состоянию кожи сможет помочь зеленый чай. Напиток также предупредит риск развития сахарного диабета второго типа и болезней сердца.

Брокколи способна снизить риск развития рака, а также поспособствовать оптимальному функционированию мозга с возрастом.

Контролировать уровень сахара в крови и позитивно влиять на здоровье сердца способно оливковое масло. Оно также поможет бороться с деменцией и болезнью Альцгеймера.

Флаванолы стимулируют расслабление кровеносных сосудов, ими богат горький шоколад. Лакомство даст отпор заболеваниям почек и деменции.

Томаты богаты ликопином — он обладает антивозрастными свойствами и позитивно влияет на состояние кожи.

Красный перец содержит полезный для выработки коллагена витамин С, отмечает РИА Новости со ссылкой на издание Milliyet.

Ранее доктор Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя.

Читайте также: Невролог объяснила, когда зевота сигнализирует об опасном заболевании