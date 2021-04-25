Доктор Мясников назвал неожиданную опасность полного отказа от алкоголя

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Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что полный отказ от алкогольных напитков может привести к развитию инфаркта.

— А знаете, что еще официально входит в факторы риска для инфаркта? Отсутствие регулярного приема малых доз алкоголя, — сказал медик.

Он уточнил, что малые дозы алкоголя — это 19 грамм чистого спирта, что соответствует 300 граммам пива или 150 граммам вина, или 40 граммам крепкого алкоголя.

Среди других факторов риска развития инфаркта врач призвал учитывать пол и возраст. Он отметил, что женщины больше подвержены этому заболеванию после 50 лет, а мужчины — уже после 45-ти.

Также Мясников в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» указал на фактор наследственности, а именно на случаи ранних проявлений инфаркта, инсульта и других сосудистых заболеваний у родственников в возрасте до 50 лет.

Также среди предпосылок инфаркта медик назвал курение, повышение холестерина, уровня сахара или диабет, артериальную гипертонию, отсутствие физической активности и ожирение.

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