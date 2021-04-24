Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Доктор Мясников назвал самый опасный жир в теле человека
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Доктор Мясников назвал самый опасный жир в теле человека

Юлия Курганова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в какой части тела человека жир самый опасный.

Одна из телезрительница предположила, что речь идет об области сердца, но медик поспешил поправить женщину.

— На самом деле, на животе. Если человек равномерно покрыт жиром, это не так опасно, — пояснил он.

Мясников рассказал, что самый худший сценарий ожирения — когда у человека есть большой живот.

— Потому что это не только наружный жир, это сальник. Это ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и так далее, — объяснил медик в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Ранее Мясников рассказал, как дата рождения влияет на здоровье. Он отметил, что ученые Колумбийского университета 10 лет следили за 1,5 миллиона человек и фиксировали, какие болезни случались с ними чаще всего.

Читайте также: Доктор Мясников оценил влияние магнитных бурь на здоровье

опасность для здоровьяжирАлександр Мясников
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в