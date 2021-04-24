Доктор Мясников назвал самый опасный жир в теле человека

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в какой части тела человека жир самый опасный.

Одна из телезрительница предположила, что речь идет об области сердца, но медик поспешил поправить женщину.

— На самом деле, на животе. Если человек равномерно покрыт жиром, это не так опасно, — пояснил он.

Мясников рассказал, что самый худший сценарий ожирения — когда у человека есть большой живот.

— Потому что это не только наружный жир, это сальник. Это ведет к резистентности, нечувствительности к инсулину, диабету и так далее, — объяснил медик в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Ранее Мясников рассказал, как дата рождения влияет на здоровье. Он отметил, что ученые Колумбийского университета 10 лет следили за 1,5 миллиона человек и фиксировали, какие болезни случались с ними чаще всего.

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