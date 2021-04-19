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Доктор Мясников оценил влияние магнитных бурь на здоровье
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Доктор Мясников оценил влияние магнитных бурь на здоровье

Кирилл Николаев

Здоровье

В болезнях человека виноваты не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики. Хороший врач никогда не скажет пациенту, что виноваты погода и возраст. Мясников считает, что такой подход является непрофессиональным.

— Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз — виновато все что угодно. Кроме себя самого. Как бытовая версия и оправдание плохого самочувствия в результате нездорового образа жизни вариант бурь подходит, — цитирует Мясникова издание Ura.ru.

Ранее доктор Мясников рассказал о том, как бороться с последствиями коронавирусной инфекции.

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магнитная буряАлександр Мясниковздоровье
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