Доктор Мясников оценил влияние магнитных бурь на здоровье

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В болезнях человека виноваты не столько магнитные бури, сколько нездоровый образ жизни. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, связывать влияние магнитных бурь с самочувствием человека могут лишь физики и биофизики. Хороший врач никогда не скажет пациенту, что виноваты погода и возраст. Мясников считает, что такой подход является непрофессиональным.

— Если ты толстый, 40 лет наживаешь себе остеохондроз, артроз — виновато все что угодно. Кроме себя самого. Как бытовая версия и оправдание плохого самочувствия в результате нездорового образа жизни вариант бурь подходит, — цитирует Мясникова издание Ura.ru.

Ранее доктор Мясников рассказал о том, как бороться с последствиями коронавирусной инфекции.

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