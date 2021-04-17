Доктор Мясников рассказал о том, как бороться с последствиями коронавируса

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Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что при реабилитации после коронавируса могут помочь омега-3 жирные кислоты.

— Омега-3 — это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет, — заявил доктор.

Можно также есть рыбу, пойманную собственноручно, например, дикого лосося. В ней содержится множество омега-3 и прочих полезных питательных веществ, добавил Мясников.

Этот микроэлемент не только помогает здоровью, но и обладает противовоспалительным действием, а также борется с мерцательной аритмией, заявил врач в эфире «России 1».

Ранее были названы продукты, которые помогают продлить молодость.

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