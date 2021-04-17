Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Доктор Мясников рассказал о том, как бороться с последствиями коронавируса
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Доктор Мясников рассказал о том, как бороться с последствиями коронавируса

Иван Юминов

Здоровье

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что при реабилитации после коронавируса могут помочь омега-3 жирные кислоты.

— Омега-3 — это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет, — заявил доктор.

Можно также есть рыбу, пойманную собственноручно, например, дикого лосося. В ней содержится множество омега-3 и прочих полезных питательных веществ, добавил Мясников.

Этот микроэлемент не только помогает здоровью, но и обладает противовоспалительным действием, а также борется с мерцательной аритмией, заявил врач в эфире «России 1».

Ранее были названы продукты, которые помогают продлить молодость.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач рассказал, о каком заболевании сигнализирует боль в пальце ноги

Александр Мясниковкоронавирусреабилитация после коронавируса
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Очень любишь покушать — обязательно разденься для Рlayboy

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сказ о том, как три богатыря сменили имя и прописку

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Три цифры из трех букв на обороте карты

Леонид Крысин
Леонид Крысин

Великий, могучий и нищий: почему на словарь у государства нет денег

Клим Жуков
Клим Жуков

Эрмитажем сыт не будешь: как двигать науку вперед за оклад лаборанта

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Постовые будни

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Штанов нет, но это не проблема

Все мнения
О проекте
Читайте нас в