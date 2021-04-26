Диетолог рассказала, какие продукты помогут замедлить старение

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Какие продукты люди могут включить в рацион, чтобы сохранить здоровье в пожилом возрасте, рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По ее мнению, представители старшего поколения должны придерживаться сбалансированного питания. Именно с его помощью получится поддерживать силы в организме. При этом жесткие диеты или резкая смена питания могут причинить здоровью ущерб.

— В данном возрасте надо тщательно относиться к питанию. Например, нужно употреблять те продукты, что произрастают и производятся в нашем регионе. Это могут быть сезонные фрукты и ягоды: яблоки, груши, сливы, малина, клубника, смородина. А из овощей можно выбирать: картофель, свеклу, капусту, огурцы и помидоры, — перечислила Дарья Русакова.

Как пояснила эксперт, в этих продуктах содержится большое количество витаминов, важных для организма. При этом она не советует пенсионерам резко включать в рацион ту еду, которую до этого они никогда не ели. Дело в том, что это может вызвать аллергию, отмечает Nation News.

Для сохранения плотности костной ткани и хорошей мышечной массы, диетолог посоветовала включить в рацион нежирное мясо, рыбу и птицу. Помимо этого, по ее мнению, можно употреблять молочные продукты и блюда без яиц.

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